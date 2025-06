Ricorso Legambiente sul porticciolo di Ognina, il Cga sospende i lavori di ampliamento

Catania

Nel provvedimento i giudici sottolineano anche come "assume in questa sede rilevanza anche la conclusione del concorso di progettazione indetto dal Comune di Catania"

Con un’ordinanza cautelare, accogliendo il ricorso presentato da Legambiente, il Consiglio di giustizia amministrativa, in composizione collegiale, ha emesso un’ordinanza che, riformando la valutazione del Tar etneo del 17 aprile scorso, sospende i lavori di ampliamento del porticciolo di Catania.Secondo i giudici esistono «i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” per la concessione della richiesta misura cautelare della sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e, conseguentemente, del provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado».

Per il Cga il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania «appare priva di adeguata motivazione e per taluni profili finanche contraddittorio, ove si tenga conto dell’indiscussa valenza storico- culturale del sito, un borgo marinaro le cui origini risalgono al VII secolo avanti Cristo, riconosciuta nel medesimo parere e della natura degli interventi previsti (eliminazione di una parte del molo antico)». Per i giudici amministrati di Palermo, le prescrizioni della Soprintendenza di Catania «non si palesano idonee a perseguire l’obiettivo della salvaguardia del valore paesaggistico» che deve perseguire.