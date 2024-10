Rider al lavoro a Catania nonostante l’alluvione, parte un esposto alla Procura: «Dovevano essere fermati»

Il caso

I sindacati mettono sotto accusa le aziende di food deliver

«Nelle ore di pioggia che hanno funestato l’intero Paese, molti rider sono stati costretti a lavorare con condizioni meteo pericolose per la loro vita. Anche a Catania i giganti del food delivery, a esclusione di Just Eat, hanno ignorato la normativa vigente secondo la quale, in caso di pericolo grave e improvviso per i lavoratori, l’azienda debba sospendere immediatamente ogni attività che possa causare il rischio, garantendo a chi lavora il diritto di interrompere la prestazione senza subire conseguenze».

Lo hanno spiegato Cgil, Filt e Nidil Cgil, annunciando che i sindacati presenterà esposti a livello nazionale anche alla Procura per «accertare eventuali responsabilità e profili penali nei confronti delle aziende di delivery che non hanno sospeso le attività, mettendo a rischio la vita dei lavoratori».