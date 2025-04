Rifiuti, 266 mila euro di multe e 27 denunce a Catania in 3 mesi

Comune

Sono stati 501 i verbali da 333 euro ciascuno, per un totale complessivo di 163.833 euro, elevati a Catania per il mancato rispetto delle normative ambientali nei primi tre mesi del 2025 da ispettori e agenti della polizia municipale. Le aree maggiormente interessate dai controlli sono state corso Italia, piazza Carlo Alberto, viale Mario Rapisardi e le vie Firenze, Androne, Mons. Ventimiglia, Pacini, Verdi, Negrelli, Rasà, Aurora e della Regione e Medaglie d’oro.