Rifiuti a Catania, apre il centro di raccolta comunale in via Cairoli

città

La cerimonia venerdì 25 ottobre

Riapre a Catania venerdì 25 ottobre, in via Fratelli Cairoli angolo via Ammiraglio Caracciolo, quartiere Nesima inferiore – viale Rapisardi, il quarto Centro Comunale di Raccolta (isola ecologica) della città. All’inauguirazione saranno presenti l’assessore comunale all’ambiente Massimo Pesce e quello alle politiche comunitarie Sergio Parisi, con i responsabili del Consorzio Gema che opera in appalto nel lotto centro.

Il nuovo impianto di via Cairoli, come quello aperto nelle scorse settimane nel viale Biagio Pecorino a Librino-San Giorgio, rientra in un piano di dislocazione di quattro isole ecologiche in tutto il territorio comunale, tenuto conto che fino allo scorso mese di luglio le uniche due funzionanti sono state quelle di viale Tirreno a Trappeto Sud e in via Maria Gianni a Picanello. La realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta, è avvenuta con i fondi comunitari Pon Metro, grazie a una procedura di progetto avviata nel dicembre del 2021 dalla giunta del sindaco Pogliese e in particolare, dall’assessorato alle politiche comunitarie e da quello all’ambiente, coi successivi step portati avanti dall’amministrazione Trantino, fino alla loro graduale consegna alla cittadinanza.