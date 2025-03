Rifiuti, a Catania elevate multe per 31.635 euro nel lotto Centro e in altre zone “critiche”

Controlli e sanzioni

Novantacinque verbali per complessivi 31.635 euro sono stati comminati dai vigili urbani di Catania durante controlli, coordinati dall’assessorato comunale all’Ecologia e condotti in collaborazione con gli operatori delle ditte di raccolta, sul conferimento dei rifiuti nel lotto Centro e in altre zone ritenute “critiche” coordinati.I trasgressori sono stati individuati tra privati cittadini, professionisti e attività commerciali che non hanno rispettato il calendario di conferimento dei Rifiuti solidi urbani. Inoltre, tre persone sono state denunciate alla Procura di Catania per abbandono di rifiuti in aree pubbliche, contribuendo alla formazione di micro discariche.«I controlli non hanno alcuna finalità punitiva, ma servono a proteggere la salute pubblica e il patrimonio urbano», ha dichiarato l’assessore all’Ecologia, Massimo Pesce. «L’abbandono indiscriminato di rifiuti – ha aggiunto – danneggia l’ambiente, attira animali nocivi e crea disagi per tutti i cittadini. Le sanzioni sono uno strumento per sensibilizzare alla correttezza: chi rispetta le regole contribuisce a una Catania più pulita e sostenibile. Ringrazio gli operatori e i cittadini responsabili che collaborano con noi in questo percorso».