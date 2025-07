Rifiuti a Catania tra viale Africa e corso Italia: “pessimo biglietto da visita per i turisti”

Disagi

Così Agatino Tracinà, rappresentante dei commercianti e dei residenti della zona

Quasi impossibile utilizzare i marciapiedi. Percorsi pedonali trasformati in discariche a cielo aperto dove si possono trovare perfino transenne e vecchi copertoni abbandonati. Nella parte di Catania, compresa tra il viale Africa e il Corso Italia, è allarme spazzatura tra le perplessità dei residenti e le proteste dei commercianti.

“Bisogna fare qualcosa perché si tratta di criticità evidenti che penalizzano tutto il territorio – afferma il consigliere comunale Andra Cardello – in una zona a forte vocazione turistica con tanti b&b, e molte altre strutture ricettive, c’è una sensazione di totale abbandono”. Prima i marciapiedi e poi le strade con i commercianti che indicano i rifiuti a pochi passi dai turisti che si spostano a piedi per raggiungere il lungomare o il centro di Catania. “Bisogna pulire le strade quotidianamente e punire gli incivili – spiega Agatino Tracinà, rappresentante dei commercianti e dei residenti della zona – soprattutto in via Salemi e in via Gorizia la situazione si è fatta insostenibile e niente viene risparmiato dalle microdiscariche, nemmeno l’istituto scolastico “Nino Martoglio”. Un pessimo biglietto da visita per tutta la città di fronte ai tanti turisti che soggiornano in questa parte di Catania”.

