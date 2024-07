Rifiuti, cumuli di spazzatura e lavoratori minacciati: «Operai a rischio»

LA DENUNCIA DEL SINDACATO

Le parole dei segretari generali di Uil e Uil Trasporti

«Cumuli di spazzatura nelle strade di Catania e cittadini esasperati. A farne le spese i lavoratori del servizio di Igiene ambientale, ripetutamente minacciati in questi giorni durante il servizio in alcuni quartieri popolari. Persino nell’autoparco del consorzio Gema, in via Crocifisso, operai a rischio».

Lo denunciano i segretari generali di Uil e UilTrasporti Catania Enza Meli e Salvo Bonaventura, che affermano: «Non accettiamo che i lavoratori facciano da capro espiatorio di una situazione resa ancora più difficile dalla recente pioggia nera di sabbia vulcanica. Oggi per ultimo un autocompattatore è stato bloccato nel cuore del centro storico da abitanti della zona che chiedevano il ritiro della indifferenziata in un giorno non previsto in calendario. Rivendichiamo sicurezza e pretendiamo soluzioni, mentre temiamo un’escalation degli episodi di intimidazione e violenza».