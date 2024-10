Rifiuti, incendio all’impianto di riciclo di Kalat impianti. Solidarietà di sindaci e Legambiente

Il rogo

L'impianto di Grammichele è andato a fuoco nella notte del 7 ottobre. I sindaci del calatino, Legambiente e il Circolo il Cigno di Caltagirone parlano di «episodio inquietante»: è il quarto in pochi anni

A Grammichele, nell’impianto di riciclo rifiuti pubblico di Kalat Impianti, si è sviluppato un incendio, il quarto negli ultimi anni e di probabile natura dolosa. Il rogo è divampato nella tarda serata di lunedì 7 ottobre nell’impianto di compostaggio e domato soltanto dopo diverse ore. «Quella del Calatino è un’esperienza di grande valenza in Sicilia. Bisogna evitare a ogni costo che venga messa irrimediabilmente in ginocchio dal ripetersi di roghi inquietanti che colpiscono l’unico impianto pubblico che nell’Isola si occupa della lavorazione e dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata». Lo affermano in una nota congiunta i sindaci del territorio dopo l’incendio. I primi cittadini, nella certezza di riscontrare grande sensibilità e attenzione da parte dei nostri interlocutori istituzionali, chiedono la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Le priorità dei sindaci

Tre le priorità indicate dai sindaci del Calatino: «La tutela dei lavoratori, imprescindibile anche alla luce dell’imminente scadenza (31 dicembre 2024) della cassa integrazione; uno scatto d’orgoglio delle istituzioni sovracomunali per consentire nel più breve tempo possibile l’avvio dei lavori di ricostruzione e intanto un forte impegno congiunto per garantire la sicurezza della struttura, di vitale importanza per l’intera area e pertanto da mettere al riparo dal pericolo di altri eventi rovinosi che comporterebbero, purtroppo, la fine di un’esperienza qualificante e irripetibile per il nostro territorio»

La solidarietà di Legambiente

«I continui incendi, di presumibile origine dolosa subiti dall’impianto pubblico di recupero e riciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di Kalat Impianti, sono più che segnali inquietanti: si tratta di una chiara strategia per cancellare una delle migliori esperienze di gestione pubblica del ciclo integrato dei rifiuti nell’isola. Legambiente Sicilia e il circolo Il Cigno di Caltagirone esprimono solidarietà alla dirigenza e ai lavoratori, messi in cassa integrazione dopo l’incendio del 2021. Ricordiamo che quello di Kalat Impianti è l’ultimo impianto a servizio della raccolta differenziata e del riciclo, interamente finanziato e realizzato con fondi pubblici, ormai nel lontano 2005». Lo dice Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia.

«Nessun altro impianto pubblico per il riciclo»