Rigenerazione Ognina e Lungomare: nel plastico del progetto vincitore tutte le novità

Catania

L'architetto Francesco Messina ha esposto quelle che sono le idee principali del piano

Fine giugno: entro quella data il progetto per la rigenerazione di Ognina e del Lungomare dovrebbe andare a bando. L’amministrazione comunale di Catania oggi ha presentato a Palazzo della Cultura il progetto vincitore del concorso di progettazione vinto a gennaio da un raggruppamento capitanato dallo studio Bodàr bottega d’architettura. E a nome del raggruppamento l’architetto Francesco Messina ha esposto quelle che sono le idee principali del piano, davanti a un plastico: “Abbattere il ponte per restituire alla piazza la sua funzione e, conseguentemente, fare del lungomare un’area a vocazione pedonale con solo una corsia zona 30 con in solo parcheggio in piazza Mancini Battaglia”.