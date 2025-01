Rincari nelle bollette, da Catania “alert” di Asec Trade: «Più 18,2% per l’elettricità, +2,5% sul gas»

Catania

La modifica alle tariffe, informa la società, viene dalle decisioni di Arera e riguarda i soli "clienti vulnerabili"

Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha comunicato recentemente le variazioni delle tariffe per i clienti vulnerabili: +18,2% nel I trimestre 2025 rispetto al IV trimestre 2024 nell’elettricità, +2,5% dicembre 2024 rispetto a novembre 2024 sul gas. E con gli annunciati rincari sulle bollette per elettricità e gas, Asec Trade, attraverso il presidente Giovanni La Magna e il dirigente Gaetano Pirrone, lancia un “alert”.

Gli aumenti delle materie prime, infatti, «sono l’argomento del giorno e dare informazioni corrette diventa fondamentale per creare forme di contenimento alle spese incisive nel bilancio di ogni singolo nucleo familiare, anche perché le comunicazioni ufficiali di Arera riguardano solo una fascia molto ristretta di clienti (i clienti “vulnerabili”), ma non circolano informazioni precise a proposito del mercato libero».

«Bisogna prestare massima attenzione focalizzandosi sul risparmio visto che, allo stato attuale, le famiglie e le aziende rischiano di trovarsi in gravi difficoltà nel pagare le utenze – afferma il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna – a breve arriveranno le bollette invernali di novembre e dicembre a cui seguiranno quelle di gennaio e febbraio. Per cercare di contenere la spesa e per contrastare questa crescita esagerata dei prezzi delle materie prime bisogna agire sulle quantità. Si consiglia – conclude La Magna – di osservare attentamente eventuali dispersioni energetiche, di regolare la taratura della caldaia e verificare lo “stand-by” dei led dei vari dispositivi elettronici. La situazione va presa con grande serietà e bisogna prestare molta attenzione quando si accende l’interruttore. Ogni famiglia e impresa deve prendere scelte consapevoli che diventano necessarie per contenere i costi». Posizioni sposate in pieno anche dal componente del CdA Massimiliano Giacco.