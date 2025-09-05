Rinnovato il portale online del Comune di Catania: due servizi scolastici tra le novità

Web

È online il nuovo portale istituzionale del Comune di Catania, completamente rinnovato per offrire una navigazione più chiara, intuitiva e conforme agli standard nazionali ed europei. Il sito è stato sviluppato nel pieno rispetto delle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e delle raccomandazioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di garantire un’esperienza inclusiva e accessibile a tutti. L’interfaccia, basata su framework Bootstrap e tecnologie web standard, assicura compatibilità con i principali dispositivi e browser, proponendo un design moderno e funzionale che semplifica l’accesso ai servizi online. Tra le novità più significative spiccano due nuovi servizi: iscrizioni online agli asili nido comunali e gestione del servizio di refezione scolastica tramite moduli digitali semplificati.

Questi strumenti si aggiungono a una gamma di funzionalità già attive, tra cui richiesta online di certificati, prenotazione di appuntamenti con gli uffici comunali, pagamento di tributi, multe e servizi in modalità sicura anche da smartphone, consultazione di bandi e avvisi con filtri di ricerca, invio di segnalazioni e monitoraggio delle pratiche in tempo reale. Il nuovo portale consente ai cittadini di ridurre tempi di attesa e spostamenti, operando comodamente da casa. È possibile ottenere documenti in pochi clic, effettuare pagamenti sicuri e immediati, accedere a informazioni sempre aggiornate, comunicare direttamente con l’Amministrazione tramite segnalazioni tracciabili e usufruire di un sito progettato per essere accessibile anche agli utenti con disabilità visive o motorie.