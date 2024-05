Riposto, scappa dai domiciliari per una rapina: “incastrato” dal tatuaggio sul collo

Il provvedimento

L'episodio è dello scorso 29 febbraio, la vittima è un soggetto con invalidità

Brandendo un coltello ha rapinato in pieno centro a Riposto un 27enne affetto da invalidità. Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Riposto– hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di Alfio Valvo ritenuto responsabile di evasione e rapina a mano armata.

I fatti risalgono allo scorso 29 febbraio quando la vittima passeggiando tra i vicoli della cittadina marinara, sarebbe stato avvicinata e minacciata con un coltello. Il malvivente gli avrebbe intimato di consegnargli 50 euro e poi, comprendendo che lo stesso non aveva denaro con sé, gli avrebbe strappato dal portafogli la carta d’identità al fine di estorcergli dei soldi in cambio del documento. Immediata, quindi, la richiesta di aiuto del giovane ai carabinieri.

I militari hanno subito iniziato le indagini acquisendo la descrizione fisica del rapinatore. La vittima avrebbe indicato sia l’altezza che le caratteristiche somatiche dell’assalitore ma, in particolare, un tatuaggio che aveva sul lato sinistro del collo raffigurante una croce. Gli investigatori esaminato diversi sistemi di video sorveglianza della zona, tra cui quelli di un esercizio commerciale di piazza del Commercio.