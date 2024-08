Riprende un fulmine da San Giovanni La Punta, l’amico gli manda il video dell’impatto a Nicolosi

Catania

L'incredibile coincidenza capitata a un medico. In fiamme un armadietto a bordo strada. Il video

«Stavo riprendendo col telefonino il maltempo, ero a San Giovanni La Punta vicino al centro commerciale, quando a un certo punto vedo un fulmine in direzione di Nicolosi. Poco dopo, erano pochi minuti prima dell’una, ricevo da un conoscente un video di un armadietto dei servizi in fiamme proprio a Nicolosi, colpito da un fulmine. Credo proprio lo stesso fulmine», racconta il medico Salvo Mazzola che ci ha inviato le immagini. L’impatto è avvenuto in via Fratelli Gemmellaro e, secondo le testimonianze, non ci sarebbero state conseguenze più gravi.

