Risanamento idrogeologico, 18 milioni di euro per il Distretto commerciale di Misterbianco

Protezione civile

«È un risultato eccezionale - afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro - qualcosa per cui abbiamo sperato molto e che oggi diventa realtà»

Il Governo nazionale finanzia il progetto da quasi 18 milioni di euro per il risanamento idrogeologico del Distretto Commerciale di Misterbianco. Nel dettaglio, attraverso la Struttura commissariale per il dissesto della Regione Siciliana, il Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Protezione civile, ha concesso i fondi per realizzare le opere di regimentazione delle acque meteoriche in contrada Mezzocampo, con la sistemazione del Vallone Annunziatella fino al torrente Acquicella. «È un risultato eccezionale – afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro – qualcosa per cui abbiamo sperato molto e che oggi diventa realtà. Avevamo preso l’impegno sulla riqualificazione del nostro Distretto commerciale, a partire dalla risoluzione del dissesto idrogeologico di alcune aree per garantire maggiore sicurezza a cittadini e imprese. Oggi possiamo dire che diventerà realtà uno dei nostri progetti che contribuirà a risolvere il tema allagamenti nel Distretto commerciale. Grazie al ministro Gilberto Pichetto, al ministro Nello Musumeci, al presidente della Regione Renato Schifani e al Commissario Sergio Tumminello per essere vicini, con i fatti, alla nostra comunità», sottolinea il sindaco Corsaro.