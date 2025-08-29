Risolto il giallo della donna annegata a Fondachello: si tratta di un’anziana turista serba

il caso

Aveva scelto di restare in spiaggia anziché seguire il resto del gruppo per una gita fuori città

Si svela il mistero del cadavere ritrovato ieri a Fondachello. La donna, il cui corpo era stato avvistato da un bagnino, è stata identificata nella notte: si tratterebbe di una turista serba di 80 anni. L’anziana era in vacanza nella zona di Mascali, con un gruppo organizzato.La svolta nelle indagini è arrivata grazie a un’intensa attività investigativa dei Carabinieri di Giarre, che hanno collegato la denuncia di scomparsa con il ritrovamento del cadavere. La donna, a quanto pare, aveva deciso di non partecipare a una gita con il resto della comitiva, scegliendo invece di trascorrere la giornata da sola in una spiaggia libera di Fondachello, non lontano dal suo albergo.

Il suo mancato rientro in tarda serata ha allarmato gli amici, che hanno segnalato il fatto ai Cc della locale Stazione.