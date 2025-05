Risolvere le emergenze ambientali con l’IA: si è aperto a Catania l’hackathon “GreenMindAi”

nella sala della notte

Premio di 24.500 euro a chi avrà presentato la soluzione migliore per "contribuire al cambiamento della città"

Questa mattina alle 10,30 si è ufficialmente aperta l’hackathon “GreenMindAi” voluta dal Comune di Catania e che ha come obiettivo trovare soluzioni per le emergenze ambientali della città a partire dall’intelligenza arrificiale. Si svolgerà fino a giovedì 29 a Palazzo della Cultura le cui sale “esplodono di giovani”, come ha dichiarato Viviana Lombardo, assessora all’Innovazione e Transizione digitale che ha spinto per questo momento di brainstoriming tra oltre 250 giovani “alcuni dei quali collegati anche dall’estero” sottolinea.

Il premio del resto è allettante: 24.500 euro – cifra aumentata dagli originali 19.500 grazie al contributo di sponsor tecnologici e industriali come BIP, EHT, STMicroelectronics e Mindicity srl S.B. (Gruppo TIM) – e la possibilità di vedere la propria soluzione “contribuire al cambiamento della città” come ha sottolineato il sindaco Enrico Trantino. Alla cerimonia inaugurale nella Sala della Notte hanno partecipato anche il professor Giuseppe Inturri delegato alla Mobilità del rettore dell’Università degli Studi di Catania, l’Assessore all’Ambiente, Ecologia e Verde Pubblico, Massimo Pesce, il Direttore dei Sistemi Digitali del Comune di Catania, Vincenzo Passanisi, la Direttrice Ambiente, Ecologia e Verde Pubblico, Lara Riguccio, e l referente del progetto NICT NACT, Simone Di Stefano.