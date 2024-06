Rissa tra ragazzini a Catania e arriva una mamma armata di coltello: la Polizia la disarma col taser

in corso indipendenza

Denunciata la donna di 39 anni: era intervenuta per difendere il figlio

Voleva difendere il figlio coinvolto in una rissa minacciando di colpire i presenti con un coltello. Ma alla fine gli agenti delle Volanti hanno fermato e denunciato una donna di 39 anni che, in evidente stato di alterazione, ha seminato il panico in Corso Indipendenza, nei pressi del Palacatania, dove era stata segnalata una violenta rissa tra giovanissimi, tutti minorenni.

Acquisita la segnalazione, i poliziotti sono intervenuti sul posto per placare gli animi dei ragazzi, fino a quando la situazione è drasticamente cambiata con l’arrivo della donna che ha bruscamente fermato l’auto per poi dirigersi contro la calca di persone, brandendo un coltello.