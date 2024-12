Ritorna Etna Comics a Catania: domani e domenica il “Day zero” 2025

Il festival

L'evento pre-natalizio sarà alNü Land Doganae di Catania

Nove aree tematiche, oltre cinquanta eventi dal vivo, un palco, due contest, quattro concerti e tantissimi ospiti. Si scaldano i motori per l’evento pre-natalizio più atteso dagli appassionati di Etna Comics. Sempre più grande, sempre più bello.

Due giorni di grande divertimento per gustare un assaggio della nuova edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 21, torna il Day Zero, quest’anno ospitato per la prima volta dal Nü Land Doganae di Catania.

Tra dediche, sketch e commission, l’area disegnatori sarà impreziosita dalla presenza di Yoshiko Watanabe, la storica sensei giapponese che ha partecipato alla realizzazione di Astro Boy, Kimba – Il leone bianco, La principessa Zaffiro, RockyJoe e Bem, al fianco del maestro Osamu Tezuka, autrice dell’immagine simbolo del Day Zero di quest’anno.

Con lei in Artist Alley anche il fumettista britannico Glenn Fabry, vincitore di un premio Eisner e noto al grande pubblico per lo strepitoso lavoro sulla serie “The Preacher” di Garth Ennis, Luigi Siniscalchi, Diego Fichera, Val Romeo, Giulia Adragna e Alessio Maggioni con Il Tempio della Nona Arte.

Gli amanti dei videogiochi di oggi e di ieri troveranno un’area curata dall’Associazione Midgar – Museo del Videogioco e da Cs Italia Asd con il supporto di Cougar Gaming, che daranno a tutti la possibilità di sfidarsi in avvincenti tornei di League of Legends e Pokèmon.

In area Games&Family divertimento assicurato per gli appassionati dei giochi da tavolo, grazie ad associazioni come Giochi dal mondo, S.H.I.E.L.D. Sicilia e La Tana dei Goblin di Catania e Siracusa. Atteso anche l’appuntamento con Simone Buonfantino, impegnato a firmare e realizzare artwork sulle carte di Lorcana.

Tra le grandi novità di questa edizione, il salotto creativo organizzato in collaborazione con il team di Cose Succose, che vedrà la partecipazione di Alessandro Redaelli, EDY, Riccardo Breccia, Don Alemanno, L’Elfo, Nicolò Paolucci e Zavvo Nicolosi.

Attesissimi i contest: dal cosplay contest by Mangames presentato da Giada Robin e Gerardo Marcellino, con Yumelily, Kara11 ed Enri nelle vesti di giurate, al Kung-Kung K-pop dance contest organizzato da Ok-B3ATZ.

Ci sarà anche spazio per gli ospiti dell’area Letteratura Fantasy con Gianluca Anfuso, Alessandra Valenti, Natalia Gennuso, Nadia Musarella e Jonathan Fiorentino, con gli appuntamenti dedicati agli appassionati di Harry Potter curati dalle associazioni di PotterStage e PotterCast.

Grande attesa sul palco per il concerto di John Lui con Don Alemanno, ma anche Ivan Garofalo, i Fratelli Aiello e il Maid Okaeri, nella giornata di sabato, e Giada Robin e Kayuri Watanabe, in quella di domenica. Riflettori puntati sul panel “un caffè con Alastor”, al quale parteciperà Serena Spartà, celebre voce di Milly, il personaggio della webserie animata statunitense Helluva Boss.

Imperdibile la mostra organizzata dall’area Taboocom dal titolo “Ero Gekiga, l’età d’oro del fumetto giapponese”, un’opportunità unica per apprezzare l’arte dell’ero-gekiga, che negli anni Settanta indicava un movimento artistico che univa il fumetto erotico alla rivendicazione di una maggiore libertà espressiva per gli autori.

Ci sarà poi un richiamo alla storica area Altrimondi, con una finestra su quello che è il multiverso dell’area più asimmetrica della fiera, dove una spada laser si può incrociare contro una lama cavalleresca e dove un acchiappafantasmi è aiutato da un incantatore arcano nella caccia agli spiriti, in una sezione animata da Ghostbusters Sicilia, Laberna e Midichlorians lightsaber Academy.

Solo nel corso dell’evento sarà possibile approfittare di una promozione irripetibile: l’abbonamento alla tredicesima edizione di Etna Comics, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025, potrà essere acquistato al prezzo scontato di 40 euro anziché 50.

Da quest’anno, inoltre, sarà possibile comprarlo anche con carta della cultura, carta del merito e carta del docente.