Ritrovata l’avvocata africana di Catania scomparsa a Casablanca, il marito: «Sana e salva»

il lieto fine

Ha raggiunto il Burkina Faso, dove vive la famiglia d'origine.

«Ritrovata…..è già arrivata a casa a Ouagadougou sana e salva». Il messaggio, arrivato alle 6,30, è di Renato Farina, il marito di Denise Zaksongo che da martedì mattina era scomparsa dopo essere sbarcata con un volo a Casablanca in Marocco, dove avrebbe dovuto prendere la coincidenza per il Burkina Faso. L’avvocata africana ed ex direttrice del Cara di Mineo ha fatto preoccupare familiari e conoscenti per giorni: infatti mercoledì pomeriggio il medico radiologo del Policlinico ha deciso di denunciare formalmente la scomparsa ai carabinieri di San Gregorio di Catania e di informare la Farnesina, che si era immediatamente attivata con consolato e ambasciata in Marocco.

L’arrivo a Casablanca e il silenzio

Denise Zaksongo era partita lunedì sera dall’Italia per raggiungere i familiari in Africa, ma dopo l’arrivo a Casablanca e una breve telefonata con il marito il silenzio. È quindi scattato l’allarme e di conseguenze le ricerche in Marocco. L’appello pubblico di Farina attraverso i media ieri ha messo in apprensione amici e conoscenti di Denise, che a Catania e in Sicilia è molto conosciuta per la sua attività in difesa dei diritti dei migranti. Nel 2023 si è abilitata alla professione forense, diventando la prima donna avvocato africana in Italia. È stata anche una delle voci dell’inserto del Capodanno 2024 de La Sicilia.

