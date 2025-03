Andrea Di Mauro ritrovato morto vicino alla Riserva dell’Oasi del Simeto

la tragedia

L'avvocato era scomparso da martedì, aveva inviato un messaggio molto allarmante alla figlia

Una tragedia. E’ stato ritrovato il corpo senza vita dell’avvocato Andrea Di Mauro. Sono stati i cani dei vigili del fuoco a trovare il cadavere sul lato della Riserva dell’Oasi del Simeto – e non nel Boschetto della Plaia come reso noto in precedenza. Le ricerche erano state avviate due giorni fa, la sera di martedì, dopo che la figlia aveva sporto denuncia ai carabinieri del comando provinciale. Vicino al lido Le Capannine era stata ritrovata anche la moto con cui Di Mauro, 53 anni, era uscito di casa martedì mattina. Sul corpo non c’era – secondo una prima ispezione cadaverica – alcun segno di violenza.

Da ieri amici e colleghi avevano diffuso un appello social con la foto dell’avvocato catanese. Ieri il caso è finito anche alla Trasmissione Chi l’ha visto? dove hanno mostrato anche le immagini delle telecamere della casa dove si vedeva come era vestito.

La figlia in particolare aveva raccontato ai militari di un messaggio WhatsApp che l’ha particolarmente allarmata. I carabinieri hanno fatto partire le operazioni di ricerca, chiedendo il supporto anche dei vigili del fuoco.

Per rintracciare il 53enne, che aveva moglie e due figlie, avevano lavorato sommozzatori dei vigili del fuoco, volontari, carabinieri. E per avere una panoramica dall’alto sono stati utilizzati droni e un elicottero della guardia costiera. Il cadavere è stato trovato dal gruppo cinofili dei carabinieri e in particoare grazie al labrador nero Kira.