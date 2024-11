Ruba decine di scatole di salmone e tonno e scappa senza pagare: i carabinieri lo vanno a prendere a casa

criminalità

Si tratta di un uomo di 39 anni di Aci Catena. Il furto commesso a San Giovanni la Punta

Prende decine di confezioni di salmone e tonno un discount di San Giovanni la Punta. Lui è un 39enne di Aci Catena che era convinto di averla fatta franca. L ’uomo era entrato nel supermercato con una busta di plastica rigida e aveva cominciato ad aggirarsi tra gli scaffali, scegliendo generi alimentari costosi, riponendoli nella busta. Poi, però, invece di pagare, aveva imboccato l’uscita dedicata a chi non fa acquisti e, subito, era salito in macchina dandosi alla fuga. Il furto, però, non è sfuggito al direttore del market che, mentre l’uomo era nel parcheggio, è riuscito a vedere il modello e alcuni particolari dell’auto, una Fiat Punto, e ha subito chiamato il 112, fornendo anche un identikit del soggetto.I carabinieri hanno avviato i primi accertamenti e i colleghi di Aci Catena hanno rapidamente capito chi potesse essere il sospettato, appunto un 39enne residente in quel comune. Gli investigatori lo hanno raggiunto l’indirizzo di residenza. La refurtiva era ancora sull’auto. Il 39enne è stato, perciò, portato in caserma dove, nel frattempo, il responsabile del discount aveva sporto querela per furto e quindi denunciato per “furto aggravato”, mentre la merce recuperata, del valore di alcune centinaia di euro è stata restituita.

