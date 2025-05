Ruba otto condizionatori dalla sede di via Androne dell’Università di Catania: preso dalla polizia

Catania

Il ladro, un catanese di 52 anni, era in fuga con la sua auto. Fondamentale la segnalazione di un cittadino

Ha approfittato di una finestra rimasta aperta per intrufolarsi nella sede dell’Università di Catania di via Androne e rubare almeno otto condizionatori d’aria. A fermarlo con la refurtiva in auto sono stati i poliziotti allertati dalla segnalazione di un cittadino.

Il ladro – un catanese di 52 anni – è stato notato mentre caricava la propria auto con la merce rubata dagli uffici dell’Università per poi dirigersi verso piazza Santa Maria di Gesù. Ma un residente della zona che ha visto la scena ha chiamato il 112. La Sala Operativa della Questura ha subito inviato una pattuglia.

I poliziotti della squadra volanti si sono messi sulle tracce del ladro riuscendo, in pochi minuti, ad intercettare l’auto in via Plebiscito. Intimato l’alt, i poliziotti hanno fermato l’uomo per sottoporlo a controllo e per perquisire l’auto. Una volta aperto il vano porta bagagli, i poliziotti hanno trovato i condizionatori, insieme ad alcuni arnesi utilizzati dai ladri per scassinare, tra cui cacciaviti e tronchesine, nonché una torcia. I poliziotti hanno poi controllato i locali dell’Università, notando come, in varie stanze, fossero stati staccati i condizionatori.