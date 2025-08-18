criminalità
Ruba profumi e vestiti per 700 euro da un negozio del centro di Catania: arrestato il ladro
Con una trochesina aveva tolto il dispositivo antitaccheggio ma è stato notato dalla vigilanza che ha chiamato la Polizia
La Polizia ha arrestato un 35enne catanese che ha tentato di rubare costosi profumi e vestiti da un grande magazzino del centro città. L’uomo è stato notato dal personale di vigilanza, che lo ha fermato e ha chiesto l’intervento dei poliziotti. Ad intervenire la Squadra Volanti della Questura di Catania nell’attività commerciale di rivendita di prodotti di lusso di via dopo la segnalazione del personale di vigilanza del negozio che aveva fermato un uomo mentre tentava di scappare dopo aver rubato capi d’abbigliamento e profumi, per un valore di circa 700 euro.
Il 35enne ha agito con molta disinvoltura, selezionando i prodotti che aveva intenzione di asportare. Scelti, pertanto, un profumo e svariati capi di valore, si è diretto verso i camerini, dove ha strappato l’antitaccheggio con una tronchesina che portava con sé, e ha nascosto la merce all’interno della sua tracolla. Il personale di vigilanza, che lo già aveva notato, ha atteso che uscisse all’esterno del negozio per poi bloccarlo e chiedere l’intervento della Polizia. Il 35enne ha dovuto restituire la refurtiva e dopo aver acquisito la querela da parte del responsabile del punto vendita e sequestrato la tronchesina, i poliziotti hanno completato gli accertamenti sul ladro, che è risultato gravato da precedenti penali. A quel punto l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA