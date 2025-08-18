Ruba profumi e vestiti per 700 euro da un negozio del centro di Catania: arrestato il ladro

criminalità

Con una trochesina aveva tolto il dispositivo antitaccheggio ma è stato notato dalla vigilanza che ha chiamato la Polizia

La Polizia ha arrestato un 35enne catanese che ha tentato di rubare costosi profumi e vestiti da un grande magazzino del centro città. L’uomo è stato notato dal personale di vigilanza, che lo ha fermato e ha chiesto l’intervento dei poliziotti. Ad intervenire la Squadra Volanti della Questura di Catania nell’attività commerciale di rivendita di prodotti di lusso di via dopo la segnalazione del personale di vigilanza del negozio che aveva fermato un uomo mentre tentava di scappare dopo aver rubato capi d’abbigliamento e profumi, per un valore di circa 700 euro.