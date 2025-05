Ruba un’auto a Fleri di Zafferana ma non sa che ha un sistema Gps: intercettato e arrestato in via Palermo a Catania

criminalità

In manette un pregiudicato di 52 anni. L'operazione condotta dai carabinieri

Ruba un’auto che però ha un sistema gps. E così un 52enne pregiudicato catanese, è stato arrestato per furto aggravato. Tutto è accaduto grazie al coordinamento tra la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania e le pattuglie del Nucleo Radiomobile. Nella notte alla Centrale Operativa è arrivata la segnalazione del furto di un’autovettura avvenuto a Fleri di Zafferana Etnea.

Immediatamente, gli operatori hanno attivato il protocollo d’intervento, diramando via radio alle pattuglie in circuito tutte le informazioni utili: marca, modello e targa del veicolo. Contestualmente, sono stati avviati gli accertamenti tramite i sistemi antifurto GPS, in collaborazione con la società incaricata del monitoraggio, che ha confermato il recente furto dell’utilitaria e ne ha fornito la localizzazione aggiornata, in tempo reale, nella zona sud di Catania, precisamente nei pressi di via Palermo.