Ruba uno smartphone poco prima di imbarcarsi sul suo volo: presa grazie alla videosorveglianza

aeroporto di catania

Denunciata dalla Polizia una 36enne bulgara

Ruba uno smartphone in aeroporto, approfittando della distrazione della proprietaria, ma viene beccata dalla Polizia. Protagonista una donna di 36 anni, bulgara, che ha approfittato di un momento di distrazione di un’altra passeggera per impossessarsi del suo telefono.

La vittima del furto, in attesa del suo volo, si era recata al negozio di tabacchi, ubicato nell’area partenze dell’aeroporto, appoggiando momentaneamente il suo smartphone su uno scaffale. In pochi secondi, la donna, che era dietro di lei, era riuscita a prelevare il telefono senza farsi scoprire e a nasconderlo in borsa. La vittima del furto, dopo essersi resa conto di aver dimenticato il telefono, era ritornata indietro constatando, tuttavia, che qualcuno lo aveva rubato.