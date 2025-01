Ruba uno zaino a due turisti ma i carabinieri lo bloccano e lo arrestano (e restuiscono la refurtiva alle vittime)

criminalità

In piazza Borsellino i controlli sono stati potenziati dopo la raffica di furti alle auto in sosta

Ruba le valigie a due turisti dal portabagagli dell’auto e poi nella fuga investe un Carabiniere e finisce in manette. Ad agire i militari del Nucleo Investigativo, che hanno arrestato un 32enne catanese, pregiudicato e già sottoposto all’obbligo di soggiorno nel Comune di Catania, sorpreso a rubare bagagli dal cofano di un’utilitaria, noleggiata da due turisti polacchi. E’ accaduto nei prezzi di piazzale Borsellino.

I carabinieri hanno notato uno scooter Honda SH che, giunto nel piazzale, si è avvicinato ad una Fiat Panda. Qui il conducente, dopo aver parcheggiato, ha raggiunto l’utilitaria senza togliersi il casco e, dopo aver forzato il portellone posteriore, ha prelevato 2 zaini ed una busta. Esaminato velocemente il contenuto delle sacche, ha deciso di portare via solo uno degli zainetti e la busta. L’azione è durata meno di un minuto e, in quei concitati attimi, i Carabinieri si sono organizzati per intervenire e bloccarlo. Il malvivente, però, non appena ha compreso di essere stato scoperto, non solo non è sceso dal motorino, ma ha accelerato, colpendo un Carabiniere ad una gamba, non riuscendo però a fuggire perché bloccato dall’altro militare. Il fuggitivo ha poi tentato di colpire entrambi i Carabinieri con colpi al volto, ma è stato fermato e messo in sicurezza.