Rubano una cassaforte e provano ad aprirla con un flex, ma arrivano i carabinieri: sette fermati

il caso

In carcere una banda di giovani ritenuti autori di una serie di furti tra il Catanese e l'Ennese

Sette persone sono state fermate dai carabinieri per una serie di furti commessi a marzo tra Camporotondo Etneo e Ramacca e per una rapina ad una gioielleria di Agira dalla quale con una spaccata è stata portata via la cassaforte.

Le manette sono scattate per Davide Francesco Catania di 28 anni, Carmelo D’Amico di 25 anni, Giuseppe Piro di 34 anni, Angelo e Carmelo Ragonese di 27 e 44 anni, per Armando Seminato di 20 anni e per Giuseppe Torrisi di 33 anni.