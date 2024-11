Rubano un’auto ma non fanno in tempo a disattivare il GPS: presi con le mani nel sacco in un garage a Giarre

carabinieri

Il mezzo era stato preso a noleggio da un turista che aveva subito il furto mentre era intento a prelevare al bancomat

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno denunciato tre persone: un 20enne e un 27enne di Piedimonte Etneo (CT) e un 44enne di Riposto (CT), ritenuti tutti responsabili del reato di ricettazione. L’indagine è partita dopo una segnalazione di un furto d’auto, che ha spinto la pattuglia del Radiomobile a intraprendere immediatamente le ricerche del veicolo. Nel frattempo, la Centrale Operativa riceveva dalla compagnia responsabile della gestione del GPS satellitare, installato sull’autovettura Lancia Y, le indicazioni per la ricerca, complete delle coordinate esatte del veicolo.

Tali informazioni corrispondevano esattamente alla posizione in cui si trovava la pattuglia dei Carabinieri, già impegnata nelle ricerche sul territorio. Nonostante tutto, il veicolo non era immediatamente rintracciabile tra le numerose auto parcheggiate nella zona. I Carabinieri, però, consapevoli che i veicoli rubati, a volte, vengono nascosti, anche, all’interno di garage vuoti, hanno deciso di non fermarsi e di ispezionare, quindi, i box situati nei sotterranei di una vicina palazzina.

Durante il controllo, i militari hanno notato una saracinesca parzialmente socchiusa. All’interno del garage, fin da subito, è stata rilevata la presenza di alcune persone. Procedendo con cautela, i carabinieri hanno aperto la saracinesca, scoprendo tre individui intenti ad armeggiare sulla parte elettronica dell’auto rubata, proprio quella segnalata come oggetto del furto. I carabinieri li hanno immediatamente bloccati. Il 27enne è stato trovato all’interno dell’abitacolo con un dispositivo elettronico per la codifica di chiavi e della centralina d’accensione, ha ammesso che l’auto era di provenienza furtiva e che il furto era stato commesso a Linguaglossa.