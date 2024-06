Rubavano rame dall’ex ospedale di Catania, arrestati due senza fissa dimora messinesi

criminalità

Sorpresi dalla Polizia al Vittorio Emanuele

La Polizia ha arrestato la notte scorsa a Catania due uomini di 57 e 40 anni che stavano tentando un furto nell’edificio che ospitava l’ospedale Vittorio Emanuele. Devono rispondere di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione ed hanno sorpreso la coppia con uno zaino con diversi arnesi da scasso e un sacco con cavi elettrici di rame. Per i due arrestati, di origini messinesi ma residenti a Catania, entrambi senza fissa dimora, il gip in sede di convalida ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il Questore ha emesso nei loro confronti un foglio di via con il divieto di ritorno per tre anni.

