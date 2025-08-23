“Sabato nero” sulla Tangenziale di Catania: chilometri di code ai caselli autostradali

controesodo

Sulla bretella Paesi Etnei un minivan a fuoco

Sabato di passione lungo la Tangenziale di Catania dove – oltre alle lunghe code in direzione dei caselli autostradali di San Gregorio per via del controesodo estivo – a rallentare la viabilità è stato un incidente che ha coinvolto un mini van sulla bretella d’uscita Paesi Etnei che, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Diverse le segnalazioni arrivate alla Sala Operativa della Polstrada. Tra le 10 e le 13 si sono registrati quasi sei chilometri di coda in direzione Messina.Anas e Polizia Stradale raccomandano la massima attenzione e prudenza alla guida in vista del traffico da “bollino rosso” legato appunto al controesodo di automobilisti, vacanzieri e gitani che fanno rientro a casa.

