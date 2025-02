Riconoscimenti

Salvò un uomo durante alluvione, Angela Isaac è Cavaliere della Repubblica: «Lui non mi ha mai ringraziata»

La barista nigeriana uscì dal bar in cui lavora per mettere in salvo un motociclista trascinato dalla furia dell'acqua in via Etnea

Di Redazione | 26 Febbraio 2025

C’era anche Angela Isaac, 28 anni, oggi a Roma per ricevere l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Angela è la commessa che durante l’alluvione avvenuta a Catania il 19 ottobre dello scorso anno, uscì dal bar in cui lavora per salvare un uomo trascinato dalla forza dell’acqua piovana in via Etnea. E’ stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad individuare i casi, fra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia, aperta dall’intervento del Capo dello Stato, è stata condotta da Alberto Matano. “Non ho più visto quell’uomo, da quel giorno”, ha detto Angela ai cronisti che l’hanno intervistata fuori dal Quirinale, “E non mi ha mai neanche ringraziata, ma sono contenta di aver salvato una vita”. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

