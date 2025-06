San Berillo a Catania tra degrado e illegalità: trovata droga pure nella spazzatura

città

I controlli della Polizia e dei vigili urbani. Coinvolti anche mezzi della nettezza urbana

La Polizia ha coordinato nel quartiere San Berillo vecchio a Catania, una attività finalizzata a contrastare il degrado urbano e fenomeni di illegalità diffusa. L’attività è stata svolta dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania con la collaborazione degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e del servizio Annona della Polizia Locale, nonché con il supporto dei poliziotti del Reparto Mobile di Catania. Sono state identificate 43 persone, alcune delle quali con precedenti penali. Tra i soggetti controllati anche due stranieri per i quali sono state attivate le relative procedure per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale.

I controlli hanno permesso di trovare un significativo quantitativo di droga, abbandonata in strada. La squadra cinofila ha, infatti, rinvenuto marijuana e hashish, nascosti non soltanto nelle intercapedini dei muri di vecchi edifici, oramai disabitati, ma anche in mezzo a sacchetti di spazzatura lasciati in strada. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta è stata recuperata e posta sotto sequestro, sottraendo al mercato dello spaccio potenzialmente 200 spinelli.