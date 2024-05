San Berillo, “murati” gli ingressi delle case abbandonate utilizzate dalle prostitute

catania

L'operazione eseguita da operai del Comune di Catania nell'ambito dei controlli disposti dalla Polizia

Operai del Comune di Catania hanno murato gli ingressi di edifici abbandonati di via Caramba, nel rione a luci rosse di San Berillo, nel centro storico della città, utilizzati da prostitute per esercitare la loro “professione”. L’operazione è stata eseguita dall’Amministrazione comunale nell’ambito di controlli disposti dal questore Giuseppe Bellassai. Due donne colombiane, che si prostituivano nella zona, sono state accompagnate negli uffici della Questura dalla Polizia dove sono state identificate e risultate in regola con i permessi di soggiorno.

La direzione delle attività sono state affidate al Commissariato Centrale che si è avvalso anche di quattro equipaggi del reparto Prevenzione crimine Sicilia Orientale, una squadra del Reparto mobile e una pattuglia della Polizia locale.

Una squadra del Reparto mobile ha svolto presidio fisso per svariate ore in piazza Turi Ferro per prevenire reati predatori come su auto, soprattutto di quelle a noleggio, come deterrenza alla presenza di parcheggiatori molesti abusivi. Su segnalazione di un cittadino hanno bloccato e identificato due giovani di Paternò trovati vicino a un motociclo col motore acceso, risultato rubato la scorso anno. Uno dei due, con precedenti e privo di documenti, è stato accompagnato negli uffici della Polizia Scientifica per l’identificazione. Sarà segnalato per un divieto di ritorno nel Comune di Catania.

La Polizia Locale ha eseguito controlli in piazza Turi Ferro sanzionando i titolari di quattro locali di somministrazione di alimenti per occupazione del suolo pubblico. In due c’erano operai che avevano ultimato l’installazione fissa sulla sede stradale di pali che reggevano una pedana metallica, invadendo anche metà del marciapiede, andando quindi ben oltre l’autorizzazione al suolo pubblico senza alcuna «Cila», il documento richiesto in casi come questo. I titolari sono stati sanzionati.