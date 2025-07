San Cristoforo, arrestato un pregiudicato: aveva un mini arsenale in un borsone

Catania

I carabinieri hanno fermato un 32enne che aveva droga e armi nascoste in un sottoscala

Un mini arsenale in un borsone. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 32enne pregiudicato trovato con armi e droga in un’abitazione del quartiere San Cristoforo. L’uomo è stato notato dai militari nei pressi di via del Principe, mentre si aggirava tra le palazzine guardandosi intorno con insistenza, come per accertarsi di non essere seguito. Non appena è entrato in un palazzina interessata dal lavori di ristrutturazione, i militari lo hanno fermato per un controllo, recuperando un borsone, nascosto sotto una scala dello stabile.