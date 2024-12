San Cristoforo come Caivano: “Bene, ma ora si lavori in sinergia con il quartiere”

La nota

Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Riccardo Pellegrino, interviene sulla decisione del governo di applicare le misure straordinarie al quartiere. E, rispondendo al sindaco, non lesina le critiche all'amministrazione che sostiene

“Ringrazio il Governo nazionale per i fondi stanziati per attuare anche a Catania il cosiddetto modello Caivano con le misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile e leggo a tal proposito con piacere le parole del Sindaco Enrico Trantino. Non posso che essere lieto che l’amministrazione si sia finalmente ricordata di S. Cristoforo. Auspico però che questo si traduca adesso in un proficuo dialogo con tutte le forze del territorio: ad oggi, senza l’interessamento mio, del presidente della I Municipalità Bassini e del consigliere Melo Vassallo nulla si sarebbe fatto a S. Cristoforo. Faccio qualche esempio giusto per non farci trascinare dall’onda emotiva dei fondi in arrivo: negli ultimi mesi abbiamo inviato diverse segnalazioni chiedendo pattuglie della polizia municipale a supporto dei numerosi cambiamenti alla viabilità che hanno interessato il quartiere, così come abbiamo chiesto supporto in questi giorni di partenza del villaggio del Natale che tanti cittadini generosi hanno reso possibile con il proprio contributo”.