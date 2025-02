San Cristoforo, ecco le proposte del Comune per spendere i fondi del “decreto Caivano”

Il piano

Il finanziamento si è ridotto di un quinto - ora è di 20 milioni lordi - e l'opera più importante sarà la riqualificazione di via Plaia, "percorso verde" a uso anche turistico

Non più 25 milioni ma «20, e iva compresa». A dirlo è stato oggi pomeriggio il sindaco di Catania Enrico Trantino ai rappresentanti di oltre un centinaio di realtà del terzo settore, sindacati, parrocchie, scuole, tutti riuniti nel salone di Palazzo dei Chierici per fare il punto sulle tanto attese opere previste con il cosiddetto “decreto Caivano”, quello con cui il governo nazionale ha individuato il quartiere del centro come area a forte rischio per degrado e disagio minorile.

La premessa è che «i fondi non bastano per una vera rigenerazione», e quindi il Comune ha puntato su pochi interventi. Il più importante, dal costo di oltre 4 milioni di euro, sarà la riqualificazione di via Plaia, la strada che dal centro porta al litorale omonimo. La strada è «attraversata quotidianamente dai turisti», e anche per questo si farà qui un “percorso verde”. Ma via Plaia resta al centro di un altro grande intervento, l’abbattimento e ricostruzione del plesso della scuola “Dusmet-Doria”. Questa doveva poi diventare una sede dei Servizi sociali, ma il piano è stato cambiato in corsa: il Comune aveva infatti inizialmente destinato oltre 8 milioni per acquistare la poco distante ex conceria per farne la nuova sede. Un progetto che è stato però abbandonato «in quanto i fondi non possono essere spesi per immobili che non siano già del Comune», ha spiegato Trantino.