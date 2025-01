San Cristoforo, non solo fondi Caivano. Il Sunia: «Ci sarebbero anche 16 milioni dal Pon Metro»

Periferia in centro

Oltre ai 25 milioni da sfruttare per il contrasto alla devianza minorile, ci sarebbero altri fondi per la rigenerazione da sfruttare, dice il sindacato degli inquilini

Ai circa 25 milioni di euro assegnati di recente al quartiere San Cristoforo di Catania dal decreto Caivano, ci sono i 16 milioni di euro previsti per la rigenerazione del quartiere dalle risorse del Pon Metro.

Lo ricordano con una nota inviata al Comune di Catania, le segreterie del Sunia Catania e del Sunia Sicilia che chiedono all’amministrazione comunale di riprendere il confronto su questi temi, così come era stato concordato lo scorso marzo.