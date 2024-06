San Cristoforo, sorvegliato speciale esce di casa per andare al chiosco: denunciato

Polizia

L'uomo è stato raggiunto telefonicamente dalla moglie e si è presentato ai poliziotti con il bicchiere in mano

Pochi giorni fa un’attività di routine effettuata da un equipaggio del Commissariato “San Cristoforo” ha avuto un esito sorprendente, di certo poco piacevole per il protagonista.Un trentenne pluripregiudicato, sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. e pertanto vincolato a permanere in abitazione dalle 21 alle 6, è stato sottoposto in tarda serata ad un controllo domiciliare ma non è stato trovato in casa.

Gli agenti hanno chiesto spiegazioni alla moglie che, senza scomporsi, lo ha contattato al cellulare e poco dopo l’uomo è sopraggiunto di corsa, con un bicchiere in mano, spiegando di essersi allontanato per andare a bere qualcosa al chiosco.