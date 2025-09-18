San Cristoforo, trovata droga in una cisterna e 5 cavalli in una stalla abusiva

Catania

Denunciato il proprietario degli animali, sanzioni per 17mila euro

Una stalla abusiva è stata scoperta a Catania dalla Polizia di Stato che ha denunciato un 34enne pregiudicato per maltrattamento di animali. Durante un controllo nel quartiere San Cristoforo gli agenti hanno trovato cinque cavalli in una struttura in lamiera dalla quale proveniva un forte odore di letame. La stalla è risultata priva sia del codice aziendale che dei requisiti necessari per ottenerlo, non idonea a garantire il benessere degli animali, sia per le alte temperature estive che rendono invivibile l’ambiente, sia per la mancanza del beverino automatico. Per il 34enne, proprietario di tutti i cavalli non registrati all’anagrafe equina, è scattata la denuncia e sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 17.000 euro.

In particolare, 2mila euro per la mancanza della prescritta vaccinazione per anemia infettiva, 1.500 euro per la mancanza del codice stalla e 13.500 euro per la mancata identificazione del sito e dei cavalli presenti, che sono stati sottoposti a vincolo sanitario e affidati al proprietario con l’obbligo spostarli in un luogo idoneo e provvisto di codice aziendale.