San Giovanni Galermo, con lo scooter contro un’auto: morto un 58enne

la tragedia

L'incidente lungo la strada che collega Misterbianco

Incidente mortale ieri sera, intorno alle 20.30, all’altezza del civico 65 lungo la strada che collega Misterbianco a San Giovanni Galermo: a perdere la vita è stato un uomo di 58 anni che era in sella a uno scooter di grossa cilindrata.

La vittima per cause ancora da accertare si è scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Catania e i vigili urbani di Misterbianco per i rilievi. Il 58enne, catanese, viaggiava in direzione Misterbianco e si trovava in zona per questioni di lavoro

