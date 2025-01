San Sebastiano, Raspanti: «Possa essere un faro per i giovani»

Chiesa

Così il vescovo di Acireale nell’omelia pronunciata durante il solenne pontificale per la messa in onore del compatrono

«Perdere la vita per Gesù, come fece San Sebastiano, è un atto di estrema dedizione e amore verso Dio e il Vangelo. San Sebastiano sacrificò tutto, persino la sua carriera e il suo status, affrontando l’imperatore e rinunciando alle ambizioni terrene per seguire la propria coscienza. La sua testimonianza ci invita a riflettere su ciò che veramente conta. Non dobbiamo ambire solo a vincere le guerre del mondo o a costruire una città terrena, seppur importante, basata su potere e dominio». Così il vescovo di Acireale Antonino Raspanti nell’omelia pronunciata durante il solenne pontificale per la messa in onore del compatrono San Sebastiano.