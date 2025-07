Sanità, per la rete ospedaliera i sindaci catanesi “strappano” sette giorni di tempo in più alla Regione

il piano

Il vertice con l’assessore regionale Daniela Faraoni che ha illustrato la visione del governo Schifani confermando un'apertura al dialogo

Una settimana: è il tempo che i sindaci dei comuni della provincia hanno a disposizione per presentare le osservazioni all’aggiornamento del piano della rete ospedaliera per portare al tavolo regionale una proposta che tuteli le comunità e punti a una sanità più vicina, efficiente e moderna. Scadenza dettata al termine dell’incontro (ieri) nella sede della Città Metropolitana di Catania a cui hanno partecipato – tra gli altri – l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo, il dg del Dipartimento Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, i direttori generali dell’Asp di Catania e delle Aziende ospedaliere e una trentina di sindaci.

Sanità pubblica tema strategico

I lavori sono stati aperti dal primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, che ha invitato a un confronto franco e costruttivo tra amministrazioni e Regione, soprattutto su un tema strategico come quello della sanità pubblica. Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco e consigliere nazionale Anci che ha sostituito Trantino al coordinamento del tavolo ha sottolineato come «il fronte dei sindaci ha ribadito con forza l’esigenza di usare al meglio la spesa sanitaria regionale rafforzando il territorio, a partire dal potenziamento del primo accesso e una preoccupazione chiara. La razionalizzazione dei posti letto – spiega Corsaro – se non accompagnata da interventi equilibrati, rischia di aumentare la mobilità passiva e di spingere i nostri concittadini a spostarsi fuori provincia – o addirittura fuori regione – per interventi e cure che devono essere garantiti qui. È fondamentale razionalizzare ed efficientare il sistema, ma senza penalizzare il diritto alla salute. Contestualmente urge un’accelerazione sulle “case di comunità”, in costruzione grazie anche al Pnrr: occorre definire ruolo e dotazioni di queste nuove strutture, senza ritardi o incertezze, per garantire i servizi di prossimità ai cittadini».

Una Regione aperta al dialogo

All’incontro l’assessore Faraoni e i suoi collaboratori si sono presentati con carta e penna, pronti a verificare le proposte e a integrarle direttamente nel progetto della rete ospedaliera già discussa con i sindaci di Palermo e di Trapani. Confermando un’apertura al dialogo, ma a stretto giro perché il 31 luglio la rete deve essere discussa al ministero della Salute. Da qui l’appello alla responsabilità istituzionale, alla fiducia e alla flessibilità. E la necessità di non difendere il singolo ospedale, ma di costruire un sistema più efficiente, che offra servizi di qualità ai cittadini, nella grande città così come sul territorio. Faraoni ha illustrato la visione del governo regionale: una rete ospedaliera più moderna, sostenibile, di prossimità e coerente con gli obiettivi regionali e ministeriali.

Le posizioni dei sindaci

Diversi sono stati gli interventi dei sindaci che hanno chiesto però più tempo per analizzare e condividere la proposta con le comunità locali. A partire dal sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo che ha sottolineato la necessità di una riflessione più approfondita. I sindaci di Militello, Giovanni Burtone e di Bronte, Pino Firrarello, hanno chiesto una revisione più attenta per gli ospedali più piccoli, sottolineando la necessità di un cambio di rotta concreto, anche rispetto all’insufficienza di personale che mina l’efficacia dell’intero sistema. Il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, ha evidenziato come l’ospedale della sua città serva un bacino ampio, che supera i confini provinciali. Da qui la richiesta di una distribuzione più equa dei posti letto e il potenziamento delle aree chirurgica, ortopedica, ginecologica e ostetrica e l’attivazione del servizio di gastroenterologia. L’assessore di Adrano, Pietro Sciacca (in rappresentanza del sindaco Fabio Mancuso) ha ribadito la necessità di riconoscere la vocazione chirurgica di Biancavilla e quella medica di Paternò. Il sindaco di Grammichele, Pippo Greco ha stigmatizzato quello che ha definito un persistente squilibrio tra centro e periferia, chiedendo maggiore attenzione per i territori decentrati. Preoccupazioni condivise anche dai sindaci Nino Naso (Paternò), Leo Cantarella (Giarre), Davide Vasta (Riposto) e Luigi Messina (Mascali) che hanno espresso timori concreti per un possibile ridimensionamento degli ospedali di base, aggravato dalla cronica carenza di personale.In chiusura, il dirigente generale Iacolino ha mostrato attenzione per le proposte e le richieste avanzate.

Numeri e proposte, ma il tempo stringe