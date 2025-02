Santa Patrona, il primo giorno di Agata tra la gente dalla messa dell’Aurora al giro esterno

Catania

La festa entra nel vivo con l'uscita del busto reliquario dal sacello e l'abbraccio dei devoti alla loro "santaituzza"

L’uscita della Santa dal sacello e la messa dell’Aurora, all’alba, segnano il ritorno della santa Patrona Agata tra i fedeli. La commozione per la comparsa del busto reliquario tra i devoti in Cattedrale, è stata palpabile anche stamani. La chiesa stracolma di persone che sono arrivate in piazza Duomo già alle primissime ore del mattino perchè quel primo momento dell’incontro con Agata è uno dei più sentiti e dei più attesi della festa che oggi entra nel clou con il successivo giro esterno.

La processione, che parte da piazza Duomo per dirigersi verso Porta Uzeda e via Dusmet, raggiungerà piazza dei Martiri prima di dirigersi verso la stazione, per poi proseguire verso piazza Iolanda e via Umberto. Nel primo pomeriggio, il fercolo arriverà in piazza Carlo Alberto, dove farà una sosta davanti alla basilica Maria Ss. Annunziata al Carmine. A piazza Stesicoro si terrà un momento di preghiera, presieduto dall’arcivescovo di Catania Luigi Renna, per poi proseguire con la salita dei Cappuccini, lungo i luoghi del martirio di Sant’Agata.

Il martirio della Santa si è svolto in una zona ben definita della città, a nord, tra le mura medievali della Purità e il bastione del Santo Carcere. Qui si trovava il palazzo pretorio dove Sant’Agata venne processata, oltre al carcere in cui fu imprigionata e all’anfiteatro dove subì il martirio del fuoco. Oggi, in questi luoghi, si trovano tre chiese dedicate a Sant’Agata: Sant’Agata alla Fornace (San Biagio), Sant’Agata al Carcere e Sant’Agata la Vetere, che formano un percorso religioso che si snoda lungo un asse nascosto dalle costruzioni moderne.