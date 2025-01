Sant’Agata, a Tuccio Musumeci la Candelora d’oro del Comune di Catania

IL PREMIO

La 28ª Candelora d’oro 2025 è stata assegnata a Tuccio Musumeci, decano degli artisti teatrali siciliani simbolo della catanesità. Il riconoscimento gli verrà consegnato domenica 2 febbraio alle 19,30 nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti.

«La Città di Catania – ha detto il sindaco Enrico Trantino – è orgogliosa di attribuire la Candelora d’oro a Tuccio Musumeci come segno di luce e speranza, perché insieme a lui viene premiata la straordinaria capacità di sorridere e far sorridere sulle debolezze umane, una missione per riflettere e migliorarsi che il teatro ha sempre rappresentato».