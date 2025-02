Sant’Agata, Catania con l’Ottava rivive per qualche ora l’atmosfera della Festa

Celebrazioni

Diversi incontri di preghiera e poi una santa messa alle 19 in Cattedrale e la mini processione in piazza Duomo per incontrare ancora una volta la Patrona di Catania

A compendio della Festa di Sant’Agata 2025, oggi si è celebrata l’ottava della festa, un momento di particolare devozione e di riflessione per i fedeli catanesi. La giornata ha preso avvio con l’emozionante uscita dal sacello del busto reliquiario di Sant’Agata, che, a distanza appunto di 8 giorni dall’inizio della Festa, è stato sistemato sull’altare maggiore della Cattedrale di Catania. Qui, si sono susseguiti momenti di preghiera, con numerose sante messe e occasioni di venerazione da parte dei devoti, che hanno avuto la possibilità di avvicinarsi alla reliquia della Santa, simbolo di fede e di forza per la comunità.

Alle ore 19, la celebrazione di una Santa Messa presieduta da Monsignor Luigi Renna ha visto un’affluenza partecipata, testimoniando la devozione della città verso la sua Santa Patrona. Durante il rito, il vescovo Renna ha sottolineato l’importanza di questo giorno, spiegando come l’ottava della festa ci consenta di ringraziare il Signore per i doni ricevuti, per la protezione e la grazia che Sant’Agata continua a offrire alla città e ai suoi abitanti. Il momento culminante è stato il tradizionale giro intorno alla Cattedrale e alla splendida Piazza Duomo, che ha visto la folla riunita per rendere omaggio alla Santa.Alle ore 20, è avvenuta l’uscita della varetta di Sant’Agata, una piccola ma significativa processione che ha percorso Piazza Duomo, con un’atmosfera di profonda spiritualità e devozione che ha avvolto tutti i presenti. Dopo il giro, il corteo è rientrato nella Cattedrale, dove si è conclusa la celebrazione dell’ottava.Ora l’appuntamento con Sant’Agata si sposterà al 17 agosto, quando si terranno i festeggiamenti estivi per ricordare la traslazione delle reliquie della Santa da Costantinopoli a Catania, un altro momento significativo nella storia della città. In attesa di quel giorno, la devozione per Sant’Agata continua a essere un punto di riferimento per la comunità catanese, che si prepara a celebrare la sua Santa in tutte le sue forme, spirituali e festose.