S. Agata, il cielo di piazza Duomo si illumina con i fuochi da “sira ‘o tri” e Catania si avvicina all’abbraccio con la patrona

La Festa

La prima delle tre giornate di celebrazioni si è conclusa. L'attesa adesso è per l'uscita del busto reliquario che da domani sarà portato in processione per le vie della città

I fuochi da “sira ‘o tri” , insieme all’uscita di oggi della carrozza del senato e all’Offerta della cera, segnano l’inizio dei festeggiamenti ufficiali in onore di Sant’Agata, patrona di Catania. Il cielo di piazza Duomo si è illuminato questa sera, intorno alle 20,45, con i fuochi pirotecnici, firmati anche quest’anno, dalla ditta dei fratelli Vaccalluzzo. Una piazza gremita non ha mancato di partecipare al momento di festa che in questa edizione 2025 non ha visto però l’apertura dei balconi di Palazzo degli Elefanti, sede del Comune, a causa dei lavori di ristrutturazione in corso. I fuochi, momento da sempre ammirato e applaudito, sono stati preceduti dal concerto del Coro lirico siciliano e dai musicisti del Conservatorio Vincenzo Bellini che hanno eseguito brani come “Coroncina in onore di Sant’Agata”, “Stans Beata Agatha”, “Pellegrini di speranza”, “Cantata in onore della nostra concittadina” e “Inno del centenario”.

Sul palco anche i 55 bambini delle scuole a indirizzo musicale componenti del coro di voci bianche “Fanciulli di Agata” che hanno eseguito con emozione e maestria, nonostante la loro giovane età, gli inni in onore di Sant’Agata. Maestro concertatore e direttore d’orchestra Giuseppe Romeo, mentre Francesco Costa è stato maestro del coro. La serata è stata condotta da Ruggero Sardo.

Poi il gran finale. Tutti con il naso all’insù tra videoriprese con gli smartphone, selfie e fotografie: in migliaia hanno ammirato il tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici. La città è ufficialmente in festa e domani, all’alba, potrà riabbracciare la Patrona, il cui busto reliquario sarà portato in processione per il giro esterno.

Video di Carmelo Aurite