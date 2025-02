Sant’Agata, messa dell’Aurora e Pontificale su Play2000 e Tv2000

In tv

Il Pontificale sarà presieduto dal cardinale Zuppi

In occasione della festa di Sant’Agata, patrona di Catania, due appuntamenti religiosi in diretta dalla Cattedrale della città: martedì 4 febbraio alle ore 6 in diretta su Play2000, l’App di Tv2000 e inBlu2000, la Messa dell’Aurora. Mercoledì 5 febbraio alle 10.15 su Tv2000 la Messa Pontificale presieduta dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA