Sant’Agata, monsignor Scionti: «Scegliamo la strada di Agata per sostenere la nostra vita»

Catania

Il discorso del parroco della Basilica Cattedrale all'inizio del giro esterno della processione

Il discorso all’inizio del giro esterno delle Sacre Reliquie di Sant’ Agata patrona della Città e dell’Arcidiocesi di mons. Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale di Catania.

Ci ritroviamo in Piazza Duomo come di consueto per accogliere le sacre e a noi carissime reliquie di Sant’Agata, nell’anno santo 2025, pensato e voluto dal Santo Padre Francesco come “Giubileo della Speranza”: e noi oggi siamo pellegrini di Speranza! Ci accingiamo ad iniziare il nostro cammino di festa mentre guardiamo con fiducia il volto di Agata nel quale ritroviamo evidenti i tratti della “Speranza” che l’ha resa “Libera” da ogni contaminazione operata dai malvagi. Agata donna di “Speranza” e donna “Libera” perché amica di Cristo Gesù, crocifisso e risorto. “La massima libertà e nobiltà sta qui: nel dimostrare di essere servi di Cristo”; così si esprime la giovane Agata dinnanzi a Quinziano, da lei definito uomo schiavo perché sottomesso “ai legni e alle pietre”. “Sant’Agata segno di Speranza e Libertà in Cristo”

Sant’Agata sa bene che Gesù Cristo sul legno della croce ha vinto la morte e la pietra del sepolcro è stata ribaltata dalla potenza di Dio che sempre vuole la felicità ed il benessere dell’uomo di ogni tempo ed in ogni luogo. Cristo, risorto da morte, ha vinto i legni e le pietre di cui Quinziano invece è schiavo e devoto adoratore. Ecco la Speranza di Agata: “la luce di Cristo che risorge glorioso disperde le tenebre del cuore e dello spirito”! Il volto di Agata esprime questa “Speranza” ed a noi, che guardiamo con fiducia, è chiesto di cogliere giuste conclusioni per la nostra vita.Siamo qui pellegrini di Speranza e se vogliamo che questo pellegrinaggio / festa (“riesca”), sia bello, tutto e sempre, dobbiamo in questi giorni avere il coraggio di riflettere , scegliere,cambiare vita.Cominciamo col riflettere:Mi pare di vedere nei “legni” che Quinziano adora, il potere, l’arroganza di pretendere il primo posto, il volersi mettere in mostra, la vanità, il piacere, il desiderio smodato di avere e possedere. Agata sceglie Cristo, umile, povero, servo di Dio e dell’uomo… ma risorto e vivente! E noi cosa scegliamo?

Mi pare di vedere nelle “pietre” che Quinziano adora la violenza assassina, l’esercizio dello spaccio della droga, la soppressione dei più deboli, la violenza psicologica e fisica contro la persona: sono pietre che colpiscono con violenza gli uomini nella nostra società. L’onnipotenza di Dio ha ribaltato la “pietra” del sepolcro e Cristo ne è uscito vivo e risorto! Il Busto reliquiario della nostra Patrona che guardiamoadesso e continueremo a guardare con stupore e fiducia devota, mostra due segni ai quali vogliamo volgere tutta la nostra attenzione affinchè la nostra riflessione si trasformi poi in scelta divita.Alla sua destra Sant’Agata tiene tra le mani una croce gemmata ed un giglio… c’è anche una rosa!La croce gemmata (preziosa) ci ricorda che i “legni” della croce sono stati sconfitti dalla resurrezione di Cristo che è vivo e vivente: così i “legni” che sono l’arroganza, il potere, pretendere il primo posto, il piacere, il desiderio smodato di possedere… non hanno e non danno futuro; sono una sconfitta per l’uomo e per la società.Vince l’obbedienza umile di chi si abbandona al servizio di Dio. Agata è viva tra noi, Quinziano è morto e sepolto.Nell’altra mano Sant’Agata tiene una tavoletta che custodisce incisa una scritta che è un programma di vita che non può non essere anche il nostro, visto che siamo suoi devoti. “Mentem Sanctam, Spontaneam, honorem Deo et Patriae liberationem” – “Mente Santa, spontanea, onore a Dio e liberazione della Patria” Agata con la sua santità di cuore e di mente partecipa della vittoria di Cristo risorto e dunque lotta, ribalta e vince le “pietre”. È la vittoria della vita sulla morte, la vittoria del bene sul male. Sant’Agata, vittoriosa nel martirio vince e sconfigge i violenti, gli assassini, gli spacciatori di droga: Sant’Agata disprezza e sconfigge tutto questo!Vogliamo dunque scegliere la strada di Agata, la strada buona, che serve e sostiene la vita nostra e altrui: è la strada dell’impegno a spendersi e donarsi per un mondo migliore dove amore e rispetto nutrono e sostengono la fatica di liberarsi da ataviche e brutte abitudini egoistiche per far posto al desiderio di ciò che è bene per tutti, il bene comune. Nel nome di Agata, guardando il suo volto, che ci mostrafiero la croce gemmata e la “tavoletta angelica”, facciamo la nostra scelta.