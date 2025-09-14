Sant’Agata, quelle ombre sulla festa: dalle “annacate” sospette all’ostentazione criminale

Auspicio di legalità

Nell’anticipazione della lettera pastorale che presenterà venerdì, sembra ben chiaro che l'arcivescovo Renna vuole creare anticorpi affinché non ci siano più commistioni, sospetti, nubi attorno alle celebrazioni agatine

Questa è una città dalla memoria corta. Che sposta la polvere sotto il tappeto: sperando che nessuno se ne accorga. Ma l’arcivescovo Luigi Renna ha fatto sollevare ogni drappo e scoperchiato ogni vaso sulla festa di sant’Agata. E nell’anticipazione della lettera pastorale che presenterà venerdì (leggi nell’articolo a lato) è ben chiaro che vuole creare anticorpi affinché non ci siano più commistioni, sospetti, nubi attorno alle celebrazioni di sant’Agata.

Ma pare un martirio senza fine quello della santa patrona. Qualche settimana fa, su queste pagine, sono stati svelati i contenuti di un’informativa redatta dai carabinieri in cui emergevano troppi legami e connivenze fra alcuni componenti della festa e ambienti inquinati della malavita.Non c’è solo il drappo appeso alla candelora che “onorava” il boss detenuto dei Santapaola, Giovanni Nizza “banana” (emerso nell’operazione Naumachia dello scorso luglio, ndr) ad avere attirato l’attenzione degli investigatori che hanno voluto mettere nero su bianco quanto venuto fuori dalle indagini. Ma ci sono le soste sospette dei cerei in alcune attività commerciali direttamente, o indirettamente, riferibili a personaggi di clan mafiosi. Il clan dei “carcagnusi” è citato più di una volta nelle carte finite sul tavolo della prefettura due anni fa quando alcune “fermate” sono state vietate dalle forze dell’ordine.