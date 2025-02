Sant’Agata torna tra i devoti per l’Ottava, la festa “intima” della Patrona di Catania

IN DUOMO

Il busto reliquiario esposto per l'intera giornata all'adorazione dei fedeli in Cattedrale

Sant’Agata torna tra i suoi devoti per l’Ottava della festa della Patrona di Catania. Intorno alle 8 del mattino di oggi le porte del sacello di Sant’Agata si sono riaperte e il busto reliquiario di Sant’Agata è stato sistemato accanto all’altare maggiore dove rimarrà per l’intera giornata esposto alla visione di un flusso continuo di fedeli. Un servizio d’ordine molto dinamico è stato predisposto per far confluire i pellegrini tra i varchi della Cattedrale, mentre si alterneranno le varie celebrazioni eucaristiche.

Nell’area attorno al Duomo, il clima di festa e di raccoglimento in preghiera è palpabile e in molti colgono l’occasione dell’Ottava per un incontro più intimo con la Santa, lasciando anche una candela in segno di devozione oppure venerando e baciando le reliquie.

In serata, poi, il tradizionale giro sulla “varetta” del busto reliquiario di Sant’Agata e dello scrigno in argento lungo il circuito di piazza Duomo, tra lo scoppio dei giochi pirotecnici, gli ultimi gridi di fede dei devoti e il saluto al 17 agosto per i festeggiamenti estivi.